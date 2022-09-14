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السعودية تقفل طرح سبتمبر من الصكوك عند 1.7 مليار ريال

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وزارة المالية السعودية
وزارة المالية السعودية
اقتصاد السعودية

السعودية تقفل طرح سبتمبر من الصكوك عند 1.7 مليار ريال

إجمالي حجم طلبات الاكتتاب بلغ نحو 7.380 مليار ريال

دبي - العربية.نت

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أعلن المركز الوطني لإدارة الدين التابع لوزارة المالية السعودية، عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر سبتمبر 2022، ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي.

وذكر المركز أن إجمالي حجم طلبات الاكتتاب بلغ نحو 7.380 مليار ريال، وتحدد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 1.701 مليار ريال.

وبحسب البيان الصادر من المركز، قُسِّمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، بلغ حجم الأولى 201 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2027، وبلغت الشريحة الثانية 700 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2032، فيما بلغت الشريحة الثالثة 800 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2037.

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