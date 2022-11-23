اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
قمح مناسبة
انخفاض عقد القمح إلى 8.1 دولار وربع سنت للبوشل.
اقتصاد

انخفاض العقود الآجلة للحبوب الأمريكية وسط مخاوف من إضراب للسكك الحديدية

توقعات في الأسواق بأن الولايات المتحدة تطلب شراء القمح الأوروبي

شيكاغو - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

انخفضت العقود الآجلة للحبوب في مجلس شيكاغو للتجارة يوم الثلاثاء، وسط مخاوف متزايدة بشأن إضراب محتمل لعمال السكك الحديدية وتكهنات في الأسواق بأن الولايات المتحدة تطلب شراء القمح الأوروبي، حسبما أفاد تجار.

وقال متعاملون إن مبيعات القمح الفرنسي إلى الصين واحتمال شراء الولايات المتحدة للقمح البولندي والألماني، يوجدان طلباً على الإمدادات من الاتحاد الأوروبي بعدما تقلصت الصادرات بفعل المنافسة الروسية في الأسابيع القليلة الماضية.

وكانت العقود الآجلة للقمح الأميركي، حققت ارتفاعاً في بعض الأوقات في التعاملات المبكرة إذ يشكل الطقس الجاف تهديدا لمناطق محاصيل الشتاء الأميركية.

انخفاض مخزونات النفط الأميركية 4.8 مليون برميل في أسبوع طاقة نفط وغاز انخفاض مخزونات النفط الأميركية 4.8 مليون برميل في أسبوع

لكن متعاملا طلب عدم ذكر اسمه، قال إن أسعار القمح تحولت للانخفاض بعدما لاحظ المتعاملون حديثا حول استيراد إحدى المطاحن الأميركية في فلوريدا القمح الأوروبي.

وانخفض عقد القمح الأكثر تداولا بمجلس شيكاغو للتجارة، ثمانية سنتات إلى 8.10 دولار وربع سنت للبوشل.

وتراجع فول الصويا أربعة سنتات إلى 14.32 دولار وثلاثة أرباع السنت للبوشل، بينما خسرت الذرة سنتين وربع السنت إلى 6.57 دولار وربع السنت للبوشل.

وقال رئيس شركة أجريسورس في شيكاغو، دان باسي، إن بعض مصانع المعالجة والمطاحن تبدأ الاستعداد لتعطل محتمل في خطوط النقل بالسكك الحديدية بعدما صوت العمال في أكبر اتحاد لعمال السكك الحديدية في الولايات المتحدة ضد اتفاق عقد مؤقت تم التوصل له في سبتمبر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
عثمان الميرغني يرفض النزول من طائرته قبل مغادرة نجله المطار عثمان الميرغني يرفض النزول من طائرته قبل مغادرة نجله المطار
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط