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دبي (iStock)
دبي (iStock)
اقتصاد الإمارات

دبي تقر ميزانية 2023.. 69 مليار درهم إيرادات متوقعة

توقعات بتحقيق فائض بـ 1.5 مليار درهم العام المقبل

دبي - رويترز
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قال الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد إمارة دبي، اليوم الخميس، إن الإمارة أقرت ميزانية حجمها 67.5 مليار درهم (18.38 مليار دولار) لعام 2023، مع توقع إيرادات بـ 69 مليار درهم، مما يعني فائضا قدره 1.5 مليار درهم.

وأضاف على "تويتر" أن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وافق على إنفاق 205 مليارات درهم بين 2023 و2025.

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كانت وزارة المالية الإماراتية قد قالت إن الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات حققت إيرادات إجمالية بقيمة 305.6 مليار درهم (83.20 مليار دولار) في النصف الأول من العام 2022.

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة قد اعتمد الميزانية العامة للاتحاد 2023-2026 بإجمالي مصروفات 252.3 مليار درهم وإجمالي إيرادات 255.7 مليار درهم.

والميزانية الاتحادية هي قسم بسيط من الإنفاق الحكومي لأن لكل إمارة ميزانية منفصلة.

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