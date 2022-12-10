توقعات التضخم الأميركي تتراجع لأدنى مستوى لها في 15 شهرا

أظهر مسح أن ثقة المستهلك الأميركي تحسنت في ديسمبر/ كانون الأول وسط مكاسب سوق الأسهم في الآونة الأخيرة، في حين تراجعت التوقعات للتضخم إلى أدنى مستوى لها في 15 شهرا.

جاءت القراءة الأولية لمسح جامعة ميشيغان للمؤشر العام لثقة المستهلك لشهر ديسمبر/ كانون الأول عند 59.1، مرتفعا من 56.8 في الشهر السابق.

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وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا قراءة أولية عند 56.9.

وانخفضت قراءة المسح لتوقعات التضخم لسنة واحدة إلى 4.6%، وهي أدنى قراءة في 15 شهرا، من 4.9% في نوفمبر/تشرين الثاني.

ولم تتغير توقعات التضخم لخمس سنوات عند 3.0% في نوفمبر/ تشرين الثاني.