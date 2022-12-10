اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أميركا اقتصاد
علم أميركا
اقتصاد أميركا

توقعات التضخم الأميركي تتراجع لأدنى مستوى لها في 15 شهرا

توقعات التضخم لسنة واحدة انخفضت إلى 4.6%

واشنطن - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أظهر مسح أن ثقة المستهلك الأميركي تحسنت في ديسمبر/ كانون الأول وسط مكاسب سوق الأسهم في الآونة الأخيرة، في حين تراجعت التوقعات للتضخم إلى أدنى مستوى لها في 15 شهرا.

جاءت القراءة الأولية لمسح جامعة ميشيغان للمؤشر العام لثقة المستهلك لشهر ديسمبر/ كانون الأول عند 59.1، مرتفعا من 56.8 في الشهر السابق.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا قراءة أولية عند 56.9.

معدلات الرهن العقاري تواصل التراجع في أميركا.. للأسبوع الرابع على التوالي الأسواق العقارية عقارات معدلات الرهن العقاري تواصل التراجع في أميركا.. للأسبوع الرابع على التوالي

وانخفضت قراءة المسح لتوقعات التضخم لسنة واحدة إلى 4.6%، وهي أدنى قراءة في 15 شهرا، من 4.9% في نوفمبر/تشرين الثاني.

ولم تتغير توقعات التضخم لخمس سنوات عند 3.0% في نوفمبر/ تشرين الثاني.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
جدل في لبنان بسبب "عيون الأشرفية".. وحزب الله يهاجم التجربة جدل في لبنان بسبب "عيون الأشرفية".. وحزب الله يهاجم التجربة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط