بحث تغيير توقيت الدراسة والعمل عن بُعد في الرياض

قال المتحدث باسم المرور في العاصمة السعودية الرياض، العقيد منصور الشكرة إنه ستتم مناقشة تغيير توقيت الدراسة للمدارس والجامعات وتحويل العمل "عن بُعد" لبعض الجهات الحكومية لمعالجة الزحام المروري في الرياض.

وأضاف في تصريح لقناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، أن مديرية الأمن العام ممثلة في الإدارة العامة للمرور تبحث حاليا تحديات الكثافة المرورية على شبكة الطرق في الرياض بمشاركة الجهات ذات العلاقة.

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وتعقد ورشة عمل بعنوان "الكثافة المرورية والحلول التشغيلية المقترحة"، لمناقشة تحديات الكثافة المرورية على شبكة الطرق في مدينة الرياض.

وأوضح أن من المتوقع أن تخرج هذه الورشة بمجموعة من التوصيات، تسهم في رفع السلامة المرورية على الطرقات، والحفاظ على أمن الطرق، والحلول الممكنة لتحقيق انسيابية الحركة المرورية.