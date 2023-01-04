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الاتحاد الأوروبي منطقة اليورو
تراجع ضغوط الأسعار في منطقة اليورو
اقتصاد أوروبا

مسح: الركود في منطقة اليورو ربما أقل من المتوقع

مع تراجع ضغوط الأسعار

لندن – رويترز
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أظهر مسح أن حجم النشاط التجاري في منطقة اليورو انكمش بوتيرة أقل مما كان متوقعا في نهاية العام الماضي مع تراجع ضغوط الأسعار مما يشير إلى أن الركود في المنطقة ربما أقل مما هو متوقع.

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في منطقة اليورو الذي يقيس الأداء الاقتصادي إلى 49.3 في ديسمبر/كانون الأول مرتفعا من 47.8 في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما يزيد على التوقعات المبدئية البالغة 48.8.

وعلى الرغم من أن المؤشر لم يتخط حاجز 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش منذ يوليو/تموز، فقد سجل أعلى مستوى له خلال خمسة أشهر في ديسمبر/كانون الأول.

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وجُمعت البيانات النهائية في وقت مبكر عن المعتاد الشهر الماضي بسبب عطلة رأس السنة.

وقال كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز غلوبال، جو هايس: "لا توفر نتائج المسح أدلة قوية على أن اقتصاد منطقة اليورو قد يعود إلى النمو المنشود والمستقر في أي وقت قريب".

وتوقع استطلاع أجرته رويترز في ديسمبر/كانون الأول أن ينكمش اقتصاد المنطقة 0.3% في الربع الأخير و0.4% في الربع الأول من 2023.

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