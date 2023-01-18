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رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي
اقتصاد مصر

مصر ترفع سعر توريد القمح المحلي إلى 1250 جنيهاً

أكد أن دعم القمح للعام المالي الحالي سيصل إلى 95 مليار جنيه

دبي - العربية.نت
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قال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن الحكومة أقرت حافزا جديدا لتوريد القمح المحلي بقيمة 250 جنيها ليصل سعر الأردب (150 كلغ) إلى 1250 جنيها في موسم شراء 2023.

وأضاف مدبولي في مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء، أن دعم القمح للعام المالي الحالي سيصل إلى 95 مليار جنيه.

وأوضح أن الحكومة المصرية اعتمدت حوافز جيدة لزراعة فول الصويا والذرة لتوفير الفاتورة الاستيرادية لسلع استراتيجية.

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"خلال الفترة من 14 يناير حتى 17 يناير تم الإفراج عن بضائع بقيمة 4.8 مليار دولار.. تم الانتهاء من البضائع المتراكمة في الموانئ المصرية"، بحسب مدبولي.

"نتحرك لغلق الفجوة الدولارية في مصر خلال الفترة المقبلة عبر خطة لزيادة الإيرادات الدولارية"، وفق رئيس مجلس الوزراء المصري.

وتابع :"قررنا بدء تطبيق مبادرة دعم الصناعة والزراعة بفائدة 11% اعتبارا من الأسبوع المقبل بقيمة 150 مليار جنيه، والدولة تتحمل سنويا فرق فائدة 10 مليارات جنيه".

وأشار إلى أن حجم الصادرات المصرية لعام 2022 ارتفع إلى 53.8 مليار دولار بزيادة 20%، في حين أن الواردات استقرت عند 80 مليار دولار.

وتوقع مدبولي عودة المصانع للعمل بكامل طاقتها في الفترة المقبلة.

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