صندوق النقد
غورغيفا: دول الخليج العربية تجري إصلاحات حثيثة بشأن إنفاقها وحشدها للتمويل
أكدت أنه حان الوقت لنقف جميعا بجوار الشعب السوري الذي دمره الزلزال
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قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا، اليوم الاثنين، إنه حان الوقت للوقوف بجوار الشعب السوري الذي دمره الزلزال.
وأضافت خلال القمة العالمية للحكومات أن دول الخليج العربية تجري إصلاحات حثيثة بشأن إنفاقها وحشدها للتمويل.
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وتابعت غورغيفا أن الأسواق لديها مبررات وجيهة لمزيد من التفاؤل مع استبعاد انزلاق الاقتصاد الأميركي في براثن الركود ومع رفع القيود في الصين، وفق رويترز.
وأضافت "رأينا نتائج جيدة على غير المتوقع لإجراءات التشديد النقدي التي اتخذتها البنوك المركزية ونتوقع انحسار التضخم".
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