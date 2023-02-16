لاغارد: المركزي الأوروبي يعتزم رفع الفائدة 0.5% في مارس

أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، على نية المصرف مواصلة رفع الفائدة بنصف نقطة مئوية في مارس المقبل للوصول بمعدلات التضخم إلى المستوى المستهدف والبالغ 2%.

وأشارت لاغارد إلى أن معدّلات التضخم الحالية لا تزال مرتفعة بسبب أسعار الطاقة، لافتة إلى أن المركزي سينشر في اجتماعه المقبل التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو والتي من شأنها تحديد السياسة النقدية للبنك في المستقبل.

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كان الاتحاد الأوروبي، قد رفع توقّعاته للنمو في منطقة اليورو للعام 2023 من 0.3 إلى 0.9%، على خلفية انخفاض أسعار الغاز، مشيراً إلى أنها ستتجنّب الركود بفارق ضئيل هذا الشتاء.

وخفّضت بروكسل توقّعات التضخّم الإجمالية للعام المقبل إلى 5.6%، لكنّها حذرت من أنّ "الرياح المعاكسة الاقتصادية لا تزال قوية".

وتوقع البنك المركزي الأوروبي نموا سلبيا في الربع الأخير من العام الماضي وأول ربعين من العام الحالي قبل العودة للتعافي، لذلك فإن نتيجة إيجابية في الشهور الأخيرة من 2022 ستعني أن التكتل ربما يكون تفادى الركود الذي يتحدد بتسجيل نمو سلبي لربعين متعاقبين.