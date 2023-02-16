مصر تسعى لجمع 1.5 مليار دولار من صكوك سيادية الأسبوع المقبل

تسعى مصر لجمع ما يصل إلى 1.5 مليار دولار الأسبوع المقبل، من خلال إصدار صكوك دولارية، وهو أول إصدار من الصكوك السيادية للبلاد. حيث تستهدف مصر جمع 5 مليارات دولار من إصدارات الصكوك خلال ستة أشهر.

وقد تبدأ الحكومة المصرية جولات ترويجية للبيع هذا الأسبوع، علما أنه من المتوقع إتمام الشريحة الأولى من الإصدار يوم الثلاثاء المقبل، وفقاً لمصادر في تصريحات مع "العربية".

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واختارت مصر سيتي غروب، وكريدي أجريكول وبنك الإمارات دبي الوطني وأبوظبي الأول وإتش إس بي سي، لترتيب الإصدار المحتمل.

ومن المتوقع أن تتراوح تكلفة الإصدار بين 6.5% إلى 7.5%، بعد التخفيض الذي أجرته موديز.

وأضافت مصادر "العربية" أن قيد الصكوك سيتم في لندن.

كانت وكالة "موديز" قد خفضت التصنيف الائتماني للبلاد إلى الدرجة غير الاستثمارية الأسبوع الماضي، مشيرة إلى ما وصفته بانخفاض القدرة على امتصاص الصدمات.

وتبلغ ديون مصر نحو 39 مليار دولار، منها 1.7 مليار دولار مستحقة هذا العام و3.3 مليار دولار مستحقة العام المقبل، وفقا لبيانات جمعتها بلومبرغ.

كان وزير المالية المصري، محمد معيط، قد صرح في ديسمبر الماضي، أن مصر تستهدف جمع ما بين 1.5 و2.5 مليار دولار من إصدار أول صكوك سيادية.