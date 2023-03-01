الأمم المتحدة: نتوقع تمديد صفقة تصدير الحبوب من أوكرانيا

ذكر مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، أنه على اتصال دائم بأطراف صفقة تصدير الحبوب من أوكرانيا، ونتوقع تمديدها.

وفي نوفمبر 2022، تقرر تمديد اتفاق تصدير الحبوب الذي يهدف إلى تخفيف نقص الغذاء العالمي من خلال تسهيل صادرات أوكرانيا الزراعية من موانئها الجنوبية على البحر الأسود وذلك لمدة 120 يوما على الرغم من أن موسكو قالت إن مطالبها لم يتم الوفاء بها بالكامل بعد.

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ووفر الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في البداية في يوليو/تموز، ممرا بحريا يحظى بالحماية بهدف التخفيف من نقص الغذاء العالمي من خلال السماح باستئناف الصادرات من 3 موانئ في أوكرانيا وهي منتج رئيسي للحبوب والبذور الزيتية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش : "أرحب باتفاق جميع الأطراف على مواصلة مبادرة الحبوب في البحر الأسود لتسهيل الإبحار الآمن لتصدير الحبوب والمواد الغذائية والأسمدة من أوكرانيا".

وأضاف أن الأمم المتحدة "ملتزمة تماما بتذليل العقبات المتبقية أمام تصدير الأغذية والأسمدة من روسيا الاتحادية" وهو جزء من الاتفاق تعتبره موسكو أمرا بالغ الأهمية.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية تمديد اتفاق حبوب البحر الأسود لمدة 120 يوما اعتبارا من 18 نوفمبر/تشرين الثاني دون أي تغييرات على الاتفاق الساري.