وزير أوكراني: تمديد اتفاق تصدير الحبوب من البحر الأسود 120 يوما

أكدت تركيا تمديد اتفاق تصدير الحبوب من البحر الأسود وفقا لبنوده الحالية.

وقال وزير البنية التحتية الأوكراني يوم الخميس إن اتفاقية تصدير الحبوب في البحر الأسود التي تم التوصل إليها في يوليو/تموز سيتم تمديدها لمدة 120 يومًا.

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وتصدير الحبوب الأوكرانية أو ما يسمى بمبادرة البحر الأسود هي اتفاق بين روسيا وأوكرانيا وتركيا بقيادة الأمم المتحدة وقع في الـ 22 من يوليو عام 2022 بهدف عودة حجم صادرات الحبوب الأوكرانية إلى مستوى ما قبل الحرب أي تصدير 5 ملايين طن متري شهريًا تضمنت الاتفاقية عدة بنود وقع عليها الأطراف الأربعة.

ولم يذكر الوزير أولكسندر كوبراكوف مزيدًا من التفاصيل. ولم يتسن على الفور تأكيد تصريحاته بشكل مستقل، وفقا لوكالة رويترز.

وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير 2022، إلى إغلاق الموانئ الأوكرانية، وتسبب في ترك 20 مليون طن من الحبوب عالقة في الصوامع، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الحبوب العالمية.

ساعد اتفاق يوليو/تموز في تجنب أزمة الغذاء العالمية من خلال السماح بتصدير المواد الغذائية والأسمدة من العديد من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود التي أغلقتها روسيا.

وكتب على تويتر: "مبادرة تصدير الحبوب سيتم تمديدها لمدة 120 يومًا" ، واصفًا إياها بأنها "خطوة مهمة أخرى في الكفاح العالمي ضد أزمة الغذاء (العالمية)".