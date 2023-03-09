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أحد حقول القمح في أوكرانيا (رويترز)
أحد حقول القمح في أوكرانيا (رويترز)
اقتصاد السعودية

هيئة سعودية: طرح مناقصة لاستيراد 480 ألف طن من القمح

أكدت أن التوريد خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس

الرياض - رويترز
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أعلنت هيئة الأمن الغذائي السعودية، اليوم الخميس، طرح مناقصة لاستيراد 480 ألف طن من القمح للتوريد خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس.

وصرح محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس، أن الكمية المطروحة تأتي في إطار خطة الهيئة للحفاظ على المخزونات الاستراتيجية من القمح، وتلبية احتياجات شركات المطاحن.

وأضاف أن الكمية موزعة على عدد 8 بواخر، بواقع 3 بواخر لميناء جدة الإسلامي، و3 بواخر لميناء ينبع التجاري، و2 باخرة لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

جدير بالذكر أن المؤسسة العامة للحبوب السعودية اشترت 566 ألف طن من القمح في مناقصة دولية للشحن في الفترة من مارس/آذار إلى أبريل/نيسان 2023.

كانت المؤسسة العامة للحبوب السعودية أعلنت عن انتهاء موسم شراء القمح المحلي للعام الماضي، وذلك بتوريد صافي كمية 538.436 ألف طن، بانخفاض 6.5% عن الموسم السابق.

وأوضحت المؤسسة، أن قيمة القمح المورد بلغت نحو 934 مليون ريال، بارتفاع 20% عن الموسم السابق، نتيجة زيادة سعر شراء القمح المحلي إلى 1700 ريال للطن تماشياً مع الارتفاع في أسعار القمح عالمياً.

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