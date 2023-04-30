اقتصاد تونس
تونس توقع اتفاق تمويل مع "الصندوق العربي للإنماء" بـ52 مليون دولار
التمويل يهدف إلى "المساهمة في مشروع إنجاز وتأهيل الطرق المصنفة
وضع القراءة
100% حجم الخط
قالت وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية، إنها وقعت مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي اتفاق تمويل بقيمة 157 مليون دينار ( 52 مليون دولار) للمساهمة في مشروع إنشاء طرق في ولايات باجة وجندوبة والكاف ونابل.
وذكرت الوزارة في بيان اليوم الأحد، أن التمويل يهدف إلى "المساهمة في مشروع إنجاز وتأهيل الطرق المصنفة بكل من باجة وجندوبة والكاف ونابل، إضافة الى اتفاقية هبة بقيمة ثلاثة ملايين دينار تونسي ستخصص للمساهمة في اقتناء تجهيزات ومعدات طبية لفائدة وزارة الصحة".
مادة اعلانية
وأوضحت أن الاتفاق جاء على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية فى العاصمة المغربية الرباط في أواخر الشهر الماضي.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
خبير: صناديق الـESG تواجه تحديات كبيرة هذه أبرزهاقال رئيس استشارات حلول الاستدامة في "KOMG"، فادي الشهابي، إنه لا يوجد تعريف ومعيار واضح للاستثمار المستدام، بسبب اختلاف حاجة الدول والمناطق وكذلك ... غداء عمل
-
"هيئة السوق" تمدد مهلة إفصاح شركات التأمين السعودية لنتائج الربع الأول 2023نظراً للتحديات التي تصاحب البدء بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 17 "عقود التأمين" أسواق المال
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية