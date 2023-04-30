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تونس توقع اتفاق تمويل مع "الصندوق العربي للإنماء" بـ52 مليون دولار

التمويل يهدف إلى "المساهمة في مشروع إنجاز وتأهيل الطرق المصنفة

دبي - العربية.نت
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قالت وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية، إنها وقعت مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي اتفاق تمويل بقيمة 157 مليون دينار ( 52 مليون دولار) للمساهمة في مشروع إنشاء طرق في ولايات باجة وجندوبة والكاف ونابل.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الأحد، أن التمويل يهدف إلى "المساهمة في مشروع إنجاز وتأهيل الطرق المصنفة بكل من باجة وجندوبة والكاف ونابل، إضافة الى اتفاقية هبة بقيمة ثلاثة ملايين دينار تونسي ستخصص للمساهمة في اقتناء تجهيزات ومعدات طبية لفائدة وزارة الصحة".

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وأوضحت أن الاتفاق جاء على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية فى العاصمة المغربية الرباط في أواخر الشهر الماضي.

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