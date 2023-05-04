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ميناء صادرات في أميركا
ميناء صادرات في أميركا
اقتصاد أميركا

زيادة في صادرات أميركا تقلص العجز التجاري إلى 64.2 مليار دولار خلال مارس

زادت الصادرات الأميركية 2.1% إلى 256.2 مليار دولار

واشنطن - رويترز
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تقلص العجز التجاري الأميركي بشدة في مارس/آذار مع زيادة الصادرات، مما قد يؤدي إلى أن تواصل التجارة المساهمة في النمو الاقتصادي في الربع الثاني.

وقالت وزارة التجارة الأميركية اليوم الخميس، إن العجز التجاري انكمش 9.1% إلى 64.2 مليار دولار. وعُدّلت بيانات فبراير/شباط لتظهر اتساع الفجوة التجارية إلى 70.6 مليار دولار بدلا من 70.5 مليار دولار كما ورد سابقا.

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وزادت الصادرات 2.1% إلى 256.2 مليار دولار. كما زادت صادرات السلع 3.1% إلى 174.3 مليار دولار. وارتفعت صادرات النفط الخام 2.5 مليار دولار مما عزز الشحنات والإمدادات والمواد الصناعية.

وارتفعت كذلك صادرات السيارات وقطع الغيار والمحركات. وزادت أيضا صادرات الخدمات 0.1 مليار دولار لتسجل مستوى قياسيا عند 81.8 مليار دولار مدفوعة بحركة السفر والنقل.

أما الواردات فقد تراجعت 0.3% إلى 320.4 مليار دولار مع انخفاض واردات السلع 0.5% إلى 260.9 مليار دولار.

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