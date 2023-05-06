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وزارة التجارة السعودية
وزارة التجارة السعودية
اقتصاد السعودية

السعودية تصدر 17 رخصة جديدة لتصدير الحديد في 4 أشهر

وسط نمو طلبات تصدير الحديد للخارج

دبي - العربية.نت
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كشفت وزارة التجارة السعودية، أنها أصدرت 189 رخصة لتصدير الحديد منذ بدء السماح بالتصدير، وذلك بعد استيفاء الشروط والمتطلبات المحددة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الرخص المصدرة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر أبريل (4 أشهر)، بلغ 17 رخصة لتصدير الحديد.

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وأفادت الوزارة أن إصدار التراخيص جاء بعد استيفاء الشروط والمتطلبات المحددة، وفقا للضوابط التنظيمية للجنة الوزارية المشكلة من وزارات التجارة، المالية، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة، وفق ما نقلته صحيفة "الاقتصادية".

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وبينت أن ارتفاع عدد الرخص الصادرة يعد مؤشرا على نمو طلبات تصدير الحديد، ومن ثم ارتفاع عدد الشركات الراغبة في الحصول على الرخص.

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