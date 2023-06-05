روسيا: لا نرى آفاقا لتمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، إنها لا ترى آفاقا لتمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، والذي من المقرر أن ينتهي في منتصف يوليو/تموز.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن الوزارة قولها إنها تواصل المشاورات مع الأمم المتحدة بشأن الاتفاق، وإن عمليات تفتيش السفن استؤنفت.

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ولوح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مؤخراً بعدم سماح موسكو بتمديد اتفاقية الحبوب إذا لم يحدث تغيير حقيقي.

وقال لافروف: "لم يتم الوفاء بمطالب روسيا في اتفاقية الحبوب حتى الآن"، مشيراً إلى أن 3% فقط من صادرات اتفاقية الحبوب تذهب إلى الدول الفقيرة.