اقتصاد روسيا
روسيا: لا نرى آفاقا لتمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود
قالت إنها تواصل المشاورات مع الأمم المتحدة بشأن الاتفاق
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قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، إنها لا ترى آفاقا لتمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، والذي من المقرر أن ينتهي في منتصف يوليو/تموز.
ونقلت وكالة تاس للأنباء عن الوزارة قولها إنها تواصل المشاورات مع الأمم المتحدة بشأن الاتفاق، وإن عمليات تفتيش السفن استؤنفت.
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ولوح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مؤخراً بعدم سماح موسكو بتمديد اتفاقية الحبوب إذا لم يحدث تغيير حقيقي.
وقال لافروف: "لم يتم الوفاء بمطالب روسيا في اتفاقية الحبوب حتى الآن"، مشيراً إلى أن 3% فقط من صادرات اتفاقية الحبوب تذهب إلى الدول الفقيرة.
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