"المركزي الأسترالي" يرفع سعر الفائدة للمرة 12 على التوالي إلى 4.1%

رفع البنك المركزي الأسترالي سعر الفائدة القياسي، يوم الثلاثاء، للمرة الثانية عشرة على التوالي إلى 4.1%، محذرا من ارتفاعات محتملة أخرى.

وعزز بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية (25 نقطة أساس) في اجتماعه الشهري الأخير.

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وجاء ذلك بعد معدل تضخم سنوي أعلى من المتوقع بلغ 6.8% في الربع من يناير/كانون الثاني إلى مارس/ آذار، وفق وكالة أسوشيتد برس.

قال محافظ البنك، فيليب لوي، إن الأمر سيستغرق وقتا حتى انخفاض وتيرة التضخم إلى النطاق المستهدف ما بين 2 إلى 3%.

وأضاف لوي في بيان: "هذه الزيادة الإضافية في أسعار الفائدة ستوفر ثقة أكبر بأن التضخم سيعود إلى الهدف في إطار زمني معقول".

بدأ البنك في رفع أسعار الفائدة لأول مرة في يونيو/حزيران عام 2022.

وأعلن لوي أنه قد تكون هناك حاجة لمزيد من هذه الزيادات في المستقبل.

وأضاف: "سنستمر في إيلاء اهتمام وثيق لتطورات الاقتصاد العالمي، والاتجاهات في إنفاق الأسر، وتوقعات التضخم وسوق العمل".

وقفز الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوياته منذ منتصف مايو/أيار اليوم الثلاثاء بعد أن رفع بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس لتصل إلى 4.1%.

وسجل الدولار الأسترالي في أحدث التداولات ارتفاعا بنسبة 0.73% إلى 0.6665 دولار بعدما قفز إلى 0.6677 دولار وهو أعلى مستوى منذ 16 مايو/أيار.