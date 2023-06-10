اقتصاد
ضبط مليار دولار مزيفة قبل إرسالها لإفريقيا
شحنة الأموال المزيفة المضبوطة هي الأكبر في تاريخ تركيا
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قال مكتب حاكم إسطنبول، أمس الجمعة، إن قوات الأمن التركية ضبطت مليار دولار مزيفة في المدينة وألقت القبض على ستة أشخاص متورطين في العملية من بينهم مواطن غاني وثلاثة سويديين.
وأضاف المكتب أن قوات الأمن تعقبت المشتبه بهم إلى مخزن في منطقة كاجيثان في إسطنبول، حيث ضبطت أوراقا نقدية مزيفة فئة 100 دولار كان من المقرر إرسالها إلى دول إفريقية.
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وفتشت السلطات منازل المشتبه بهم وصادرت أموالهم ومجوهراتهم. وجرى إخطار القنصليتين السويدية والغانية.
وأشار المكتب إلى إن شحنة الأموال المزيفة المضبوطة هي الأكبر في تاريخ تركيا.
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