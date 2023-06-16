أبرز الملفات الاقتصادية على هامش زيارة ولي العهد السعودي إلى فرنسا

بدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيارة إلى فرنسا الجمعة، حيث كان في استقباله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية أن المباحثات تبدأ اعتبارا من الساعة 11.15 بتوقيت غرينتش وستركّز على العلاقات الثنائية وكذلك على "تحديات الاستقرار الإقليمي". وتتطرّق المناقشات إلى "المسائل الدولية الكبرى، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا وتداعياتها على سائر دول العالم".

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ومن بين أبرز الملفات الاقتصادية التي سيتم مناقشتها خلال زيارة ولي العهد السعودي، المشاركة في حفل الاستقبال الرسمي لترشيح الرياض لاستضافة إكسبو 2030، والذي سيقام يوم الاثنين المقبل.

وخلال وجوده في فرنسا، يشارك الأمير محمد بن سلمان في القمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" التي ينظّمها ماكرون في باريس في 22 و23 يونيو/حزيران.

وسيناقش الرئيس الفرنسي مع ولي العهد السعودي التحضيرات لهذه القمة الهادفة إلى "جمع التمويل الخاص والعام وتركيزه حيث تشتد حاجة العالم والناس إليه لمحاربة الفقر وقيادة التحوّل المناخي الضروري وحماية التنوع البيولوجي"، حسب ما أوضح الجانب الفرنسي.