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مؤسسة النفط
المؤسسة الوطنية الليبية للنفط
اقتصاد ليبيا

الحكومة الليبية تهدد بوقف إنتاج وتصدير النفط

طالبت بتعيين حارس قضائي على مؤسسة النفط

دبي - العربية.نت
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هددت الحكومة الليبية، اليوم الأربعاء، بوقف إنتاج وتصدير النفط إذا لم يُعين حارس قضائي على مؤسسة النفط.

وأبلغت الحكومة الليبية رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بإمكانية تعيين حارس قضائي على حساباتها.

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وقالت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، إن إيقاف إنتاج وتصدير النفط سيصبح الخيار الأخير في حال عدم تمكين الحارس القضائي من مباشرة مهامه لدى مؤسسة النفط.

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