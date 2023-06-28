اقتصاد ليبيا
الحكومة الليبية تهدد بوقف إنتاج وتصدير النفط
طالبت بتعيين حارس قضائي على مؤسسة النفط
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هددت الحكومة الليبية، اليوم الأربعاء، بوقف إنتاج وتصدير النفط إذا لم يُعين حارس قضائي على مؤسسة النفط.
وأبلغت الحكومة الليبية رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بإمكانية تعيين حارس قضائي على حساباتها.
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وقالت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، إن إيقاف إنتاج وتصدير النفط سيصبح الخيار الأخير في حال عدم تمكين الحارس القضائي من مباشرة مهامه لدى مؤسسة النفط.
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