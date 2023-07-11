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نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك
وزير المالية التركي محمد شيمشك
اقتصاد تركيا

وزير المالية ومحافظة البنك المركزي التركيان يزوران السعودية

قبل زيارة أردوغان لدول الخليج

إسطنبول - رويترز
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يتوجه وزير المالية ومحافظة البنك المركزي التركيان إلى السعودية غدا الأربعاء للقاء مستثمرين قبل زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان المقررة لدول الخليج خلال الفترة من 17 إلى 19 يوليو/ تموز.

وأفادت وكالة الأناضول أن وزير المالية التركي محمد شيمشك، سيلتقي نظيره السعودي محمد الجدعان.

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وكانت "رويترز" ذكرت الأسبوع الماضي، أن أنقرة تتوقع استثمارات مباشرة من قطر والسعودية والإمارات بنحو 10 مليارات دولار بصفة مبدئية و30 مليار دولار في المجمل في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والدفاع بتركيا عقب زيارة أردوغان للدول الثلاث.

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وزار شيمشك ونائب الرئيس التركي جودت يلماز قطر في مطلع الأسبوع، والتقيا مع مسؤولين هناك وناقشا فرص التعاون الاقتصادي.

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