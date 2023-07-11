وزير المالية ومحافظة البنك المركزي التركيان يزوران السعودية

يتوجه وزير المالية ومحافظة البنك المركزي التركيان إلى السعودية غدا الأربعاء للقاء مستثمرين قبل زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان المقررة لدول الخليج خلال الفترة من 17 إلى 19 يوليو/ تموز.

وأفادت وكالة الأناضول أن وزير المالية التركي محمد شيمشك، سيلتقي نظيره السعودي محمد الجدعان.

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وكانت "رويترز" ذكرت الأسبوع الماضي، أن أنقرة تتوقع استثمارات مباشرة من قطر والسعودية والإمارات بنحو 10 مليارات دولار بصفة مبدئية و30 مليار دولار في المجمل في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والدفاع بتركيا عقب زيارة أردوغان للدول الثلاث.

وزار شيمشك ونائب الرئيس التركي جودت يلماز قطر في مطلع الأسبوع، والتقيا مع مسؤولين هناك وناقشا فرص التعاون الاقتصادي.