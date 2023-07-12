"فيتش" تؤكد تصنيفها لـ"أبوظبي" عند "AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف أبوظبي عند AA مع نظرة مستقبلية مستقرة، وعزت ذلك إلى الناتج المحلي الإجمالي للفرد المرتفع في الإمارة إضافة إلى الدين الحكومي المنخفض.

وتوقعت فيتش أن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي ستظل أقل من 16% وثابتة من حيث القيمة المطلقة حتى عام 2025.

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وذكرت أن أبوظبي تتمتع أيضا بمستوى مرتفع لصافي الأصول الأجنبية التي تعد من بين الأعلى بين الحكومات التي تصنفها الوكالة.

وقدرت فيتش أن سعر التعادل في ميزانية أبوظبي لسعر خام برنت باستثناء دخل الاستثمار من جهاز أبوظبي للاستثمار عند 62 دولارًا للبرميل.

وأشارت فيتش إلى أن ما يقيد تصنيف أبوظبي هو الاعتماد العالي على الإيرادات النفطية إلى جانب الحاجة إلى تحسين أطر السياسة الاقتصادية والحوكمة.

كما توقعت فيتش تباطؤ نمو اقتصاد أبوظبي إلى 1.2% هذا العام من 9.3% في 2022، وتراجع إنتاج الإمارة من النفط هذا العام إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا ليعود ويرتفع إلى 3.2 مليون برميل يوميا في 2024 بالقرب من حصصها ضمن اتفاق أوبك +.

ويعد هذا أقل من طاقة إنتاج النفط الخام في أبوظبي التي تزيد عن 4 ملايين برميل يوميا، وهو مستوى إنتاج بلغته في أبريل 2020.