بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي يُطلق مبادرة بالشراكة مع 3 بنوك

أطلق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية مبادرة "تمويلك بيومين" بالشراكة مع عدد من الجهات التمويلية، منها: بنك البلاد، والبنك العربي الوطني، والبنك الأول.

ويأتي إطلاق هذه المبادرة بالتزامن مع فعاليات "أسبوع المنشآت" الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وذلك في مقر مركز دعم المنشآت في العاصمة الرياض خلال الفترة 7-8 من شهر أغسطس الجاري، والتي سيتواصل فيها ممثلو البنك في المركز للإجابة على استفسارات رواد ورائدات الأعمال.

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وتستهدف المبادرة التي أطلقها بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى تسريع إجراءات الموافقة على طلبات التمويل، والحصول على الموافقة الائتمانية، وتعريف المنشآت وزوّار المراكز بمنتجات البنك التمويلية المتنوعة، وبرامج التمويل المشترك وفقا لـ"واس".

وتأتي المبادرة في إطار جهود البنك لزيادة الدعم المالي لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز مساهمات المؤسسات المالية لتقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتطوير القدرات المالية والتشغيلية لهذا القطاع وتمكينه ليسهم في التنمية، وتحقيق اقتصادٍ وطني مزدهر وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030م.

أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" ، بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني، والذي يهدف إلى زيادة التمويل المقدم إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسد الفجوة التمويلية، وتعزيز مساهمات المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتحقيق الاستقرار المالي لهذا القطاع الحيوي الهام ليكون ركيزة أساسية لتنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وممكّناً لتحقيق رؤية 2030.

ويركز بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة على أن يقدم جميع منتجاته وخدماته بشكل رقمي دون الحاجة لتأسيس فروع، مما يسهم في وصول الخدمات لجميع المناطق الواعدة، كما يركز على تطبيق أفضل الممارسات العالمية بالتعاون مع شركاء دوليين ومحليين لبناء محفظة المنتجات الملائمة لكل شريحة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ويتوافق إطلاق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع الإستراتيجية الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي عملت عليها "منشآت" وشملت 16 مبادرة أساسية و9 مبادرات محورية أحدها تأسيس البنك، فيما شكلت 3 مبادرات نوعية صممتها "منشآت" النواة الأساسية للبنك، وهي: مبادرة الإقراض غير المباشر برأسمال 1.6 مليار ريال، وتأسيس الشركة السعودية للاستثمار الجريء برأسمال 2.8 مليار ريال، ورفع رأس مال برنامج "كفالة" إلى 1.6 مليار ريال.