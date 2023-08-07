"منشآت" توقع اتفاقيات مع 6 جهات تمويل لتقديم مبادرات وحلول تمويلية

وقَّعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع 6 جهات تمويلية، شملت بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وجمعية الاقتصاد الاجتماعي، إلى جانب مجموعة من الشركات، التي تأتي من أبرزها الوطنية للتمويل، وتسهيلات، ومضاربة، وأملاك العالمية للتمويل، بهدف إيجاد الحلول التمويلية المناسبة لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع مستوى التوعية التمويلية لديهم.

وتسعى منشآت من خلال اتفاقيتها الموقَّعة أمس مع بنك المنشآت على هامش أسبوع التمويل، الذي تنظمه الهيئة بالشراكة مع البنوك السعودية، إلى التباحث حول الحلول والخيارات التمويلية والمبادرات التي تدعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة،من خلال تطوير منتجات تمويلية في مجال الامتياز التجاري،إلى جانب الإسهام في إقامة مسرعة أعمال متخصصة في قطاع التمويل؛دعماً لرواد الأعمال.

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كما نصَّت مذكرة التفاهم الموقَّعة ما بين منشآت وجمعية الاقتصاد الاجتماعي؛ على تطوير ودعم بيئة ريادة الأعمال؛ للإسهام في نمو الاقتصاد وتنوعه،من خلال التعاون المشترك في إقامة المشاريع الهادفة إلى رصد الصعوبات التي تواجه أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والعمل على حلها عبر مجموعة من البرامج المشتركة والمبادرات المتخصصة،في حين حرصت "منشآت" من خلال الاتفاقيات،التي وقَّعتها مع مجموعة من الشركات التمويلية على تحديد الاحتياجات والتحديات التي تواجه رواد الأعمال،والعمل على إنشاء برامج تمويلية توعوية؛لرفع إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة،والحد من العقبات التي تواجه توسُّع مشاريعها في القطاعات كافة وفقا لـ"واس".

فيما تواصل منشآت دورها الداعم لفتح الآفاق أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة،وذلك عبر التعاون مع الشركاء التمويليين لتوفير الفرص التمويلية،التي من شأنها الإسهام في تحقيق أهداف النمو للمنشآت الصغيرة والمتوسطة،إلى جانب حرصها على ضمان حصول جميع تلك المنشآت على الفرص التمويلية المناسبة للنمو والاستدامة.

وأكد الرئيس التنفيذي المكلف لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبدالرحمن بن منصور،أن حجم التمويل الذي قدمه البنك عبر بوابة التمويل تجاوز 2.5 مليار ريال،واستفاد منه أكثر من 400 منشأة من خلال 48 جهة تمويلية وبنوك تجارية.

وأشار -خلال حديثه في مجلس دعم المنشآت ضمن فعاليات أسبوع التمويل- إلى أن البنك يعمل على إستراتيجية الرقمنة؛لتسهيل عملية الطلب بدايةً من تقديمه إلى حين الانتهاء منه وإيداعه للمستفيد في جميع مناطق المملكة،مؤكدًا أن سعر الفائدة اليوم لا يتجاوز 9.9% بشكل تناقصي،ويتحمَّل البنك جزءًا كبيرًا من المخاطر،في حين يصل التمويل المالي إلى 15 مليون ريال.

وتستمر فعاليات أسبوع التمويل بإقامة العديد من البرامج التوعوية والتطويرية لدعم رواد الأعمال في تعزيز استدامة مشاريعهم والحصول على الدعم والتمويل المناسب،حيث تدعو منشآت الراغبين بالاستفادة من فعاليات أسبوع التمويل.