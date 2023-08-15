شركات مصرية تعتزم التوسع في الخليج

أعلنت شركات مصرية، عزمها التوسع في أسواق الخليج خلال الفترة المقبلة، على أن تكون من السعودية والإمارات وتسعى شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" - التابعة لشركة الدار الإماراتية-، التوسع في السوق الإماراتية خلال الفترة المقبلة.

وقال أيمن عامر، المدير العام لشركة "سوديك" إنها تستعد لافتتاح فرع مبيعات لها بالإمارات ويجرى الانتهاء من إجراءات التأسيس، وتسعى إلى تسويق مشروعاتها في مصر، مستفيدة في ذلك من الأداء الإيجابي لشركة الدار المالكة لشركة "سوديك".

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وأشار "عامر" إلى أن استراتيجية الشركة تتضمن تدشين 550 غرفة فندقية في مشروعات الشركة بشرق وغرب القاهرة والساحل الشمالي، خلال السنوات الخمس المقبلة بهدف تعظيم العوائد المتكررة من الأنشطة غير السكنية.

وأكد أن "سوديك" ضاعفت محفظة أراضيها في منطقة الساحل الشمالي، حيث أضافت نحو 620 فدانا خلال العام الجاري، منها 180 فدانا تمثل امتدادا لمشروع "سيزر"-وهو أول مشروعات الشركة في الساحل الشمالي- بتكلفة استثمارية متوقعة 10 مليارات جنيه خلال الأربعة أعوام المقبلة.

وأشار إلى أن "سوديك" تستهدف استثمار نحو 5.5 مليار جنيه في الأعمال الإنشائية بمشروعاتها خلال العام الجاري، تم صرف نحو 1.78 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام، وتعاقدت الشركة على 440 فدانا في الساحل بالشراكة مع مجموعة الصافي للتطوير العقاري، في الكيلو 83 طريق الإسكندرية - مطروح، بواجهة على البحر تزيد عن 800 متر مربع، ومن المتوقع تحقيق مبيعات تعاقدية بنحو 80 مليار جنيه على مدار 11 عاما.

في السياق ذاته، كشف رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة "إي فاينانس"للاستثمارات المالية والرقمية، إبراهيم سرحان، عن اجتماع مع شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي الأسبوع الماضي، بخصوص خطة عمل لدخول السوق السعودية من خلال الشركات التابعة للصندوق.

وأوضح أن الخطة يبدأ تنفيذها يناير 2024، وخلال الشهرين القادمين يجب أن تنتهي الشركة من تجهيزات إطلاق مكتبها في المملكة.