"يلو" تدشن أول امتياز تجاري في قطاع تأجير السيارات بالسعودية

منحت شركة الوفاق لحلول النقل "يلو" حق الامتياز لعلامتها التجارية لأول مستثمر سعودي سيقدم خدمات تأجير السيارات للمستفيدين بالعلامة التجارية للشركة.

وستسهم هذه الاتفاقية في فتح المجال للراغبين في الاستثمار في قطاع تأجير السيارات بنظام الامتياز التجاري الذي سيعزز نمو وتوسع الشركات الوطنية الناشئة ورواد الأعمال في هذا القطاع الحيوي الذي يعد محركًا رئيسًا للقطاعات الأخرى كالقطاع السياحي والاقتصادي، كما ستسهم هذه الخطوة في بناء الشراكات الناجحة وجذب المزيد من المستثمرين على جميع المستويات الإقليمية والعالمية للسوق المحلية وبما ينعكس على النمو الاقتصادي.

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وأُقيم حفل التدشين بحضور نائب الرئيس لقطاع التنظيم بالهيئة العامة للنقل المهندس فواز بن زنعاف السهلي، ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة الوفاق لحلول النقل بشير القحطاني، وعدد من المهتمين والمختصين بهذا القطاع وفق "واس".

وتسعى الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع جميع شركائها في القطاع الخاص إلى إيجاد الفرص الجاذبة وتهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة للمستثمرين، وبما يضمن نمو واستدامة أنشطة وقطاعات النقل في المملكة، تحقيقًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030.