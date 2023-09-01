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كريستالينا غورغيفا مديرة صندوق النقد الدولي (رويترز)
كريستالينا غورغيفا مديرة صندوق النقد الدولي (رويترز)
صندوق النقد

مديرة صندوق النقد تقول إنها أجرت مناقشة "مثمرة" مع رئيس وزراء الصين

غورغيفا: نتطلع للعمل مع بكين في قضايا عالمية مثل تغير المناخ ودعم الاقتصادات النامية

بكين - رويترز
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قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا إنها أجرت مناقشة "مثمرة" مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، وإنا تتطلع إلى العمل مع بكين فيما يتعلق بقضايا عالمية مثل تغير المناخ ودعم الاقتصادات النامية.

غورغيفا في زيارة للصين تستمر حتى يوم الأحد للقاء كبار القادة الصينيين قبل التوجه إلى إندونيسيا والهند لحضور قمتي آسيان ومجموعة العشرين.

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وكتبت في منشور على منصة "إكس"، المعروفة سابقا باسم "تويتر"، اليوم الجمعة أنها التقت أيضا مع محافظ البنك المركزي الصيني المعين حديثا بان قونغ شنغ ووزير المالية ليو كون.

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رفع الصندوق في يوليو/تموز تقديراته للنمو العالمي في 2023 قليلا لكنه أبقى على توقعاته للصين دون تغيير، منوها إلى ضعف وتيرة انتعاش اقتصاد البلاد وأنه لا يزال هناك خطر حدوث انكماش أكبر في قطاع العقارات.

وقال صندوق النقد إن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سينمو 5.2% هذا العام، ارتفاعا من 3% في 2022، قبل أن يتراجع إلى 4.5% في 2024.

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