ميناء الملك فهد الصناعي يستقبل 16 شحنة معدات ثقيلة لشركة "سامسونغ" الكورية
بعد تطويره وزيادة قدرته على مناولة الحمولات الثقيلة
استقبل ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل شحنات ثقيلة مخصصة لشركة سـامسونـغ الكورية بإجمالي 16 شحنة، عبر رصيفي 11 و12 بالميناء، لتنفيذ مشروع إنشاء مصنع لشركة "المتقدمة للبتروكيماويات" في مدينة الجبيل الصناعية.
ويشير اسـتقبال المـيناء لهذه الشحنات الثقيلة على تطور أدائه، وزيادة قــدرتــه على مناولة الحمولات الثقيلة اللازمــة لبناء المصانــع الوطنية، ونجاح الهيئة العامــة للموانئ "موانئ" فــي رفــع كفاءتــه التشغيلية عــبر مــشاريع تطوير الــبنية التحتية للميناء، التي كان أبرزها مشروع إعادة تهيئة الطرق والساحات وإنشاء طرق جديدة، إضافة إلى مشاريع إضافية لتأهيل المستودعات وتحديث الأجهزة والمعدات، فضلاً عن إطلاق مشروع وطني لتموين السفن بالوقود.
ويعد ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، أكبر الموانئ الصناعية بالشرق الأوسط، ويضم أرصفة بعدد قياسي يبلغ 34 رصيفًا، وتبلغ طاقته الاستيعابية 70 مليون طن وفق "واس".
وأنشئ ميناء الملك فهد الصناعي عام 1982م بهدف خدمة المجمَّع الصناعي الكبير بمدينة الجبيل الصناعية، وصمم لاستيراد المواد الخام التي تتطلبها الصناعات المحلية، وتصدير المنتجات الصناعية مثل البتروكيماويات، ومنتجات النفط المكرَّرة، والأسمدة الكيماوية، والكبريت، وذلك إثر تحول المملكة من دولة مصدرة للمواد الخام فقط إلى مصنعة لمنتجات الغاز والبترول.
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