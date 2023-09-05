البنك الدولي يبحث مضاعفة تمويلاته لهذه الدولة إلى 35 مليار دولار

يجري البنك الدولي يجري محادثات لمضاعفة تمويله لتركيا إلى 35 مليار دولار، وستشمل المحادثات تعهد البنك بتقديم نحو 18 مليار دولار لمشاريع على مدى السنوات الـ3 المقبلة.

وقالت مصادر إن تلك التمويلات تأتي بالإضافة لأكثر من 17 مليار دولار في البرامج القائمة بالفعل، وفق لـ "بلومبرغ".

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وأصبح المحللون في بنك باركليز أكثر تفاؤلاً بشأن التوقعات الاقتصادية لتركيا، حيث يساعد "الدعم السياسي النشط" في تعزيز النمو.

ورفع البنك البريطاني قبل يومين، بشكل حاد توقعاته لعام 2023 للناتج المحلي الإجمالي لتركيا إلى توسع بنسبة 2.9% من 1.2% سابقاً، وفقاً لتقرير أعده محللون من بينهم إبراهيم رزق الله وزالينا ألبوروفا.

وقال المحللون إن التحسن في تركيا يأتي بعد "أداء نمو أقوى في النصف الأول من عام 2023 بسبب السياسات المتعلقة بالانتخابات وتشديد السياسات بشكل أكثر محدودية في بيئة ما بعد الانتخابات مقارنة بالتوقعات السابقة".