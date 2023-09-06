ربط رخصة الباعة الجائلين بوثيقة العمل الحر في السعودية.. حزم محفزات تنتظرهم!
وثيقة العمل الحرّ تمنح الأفراد فرصة ممارسة العمل بشكل مستقل
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن ربط منصتي "بلدي" و"العمل الحر"، لإتاحة إصدار وثائق عمل حر لحاملي رخصة بائع جائل والاستفادة من ميزاتها، إذ يأتي ذلك في إطار التكامل بين الجهات الحكومية.
ويهدف القرار إلى تمكين الباعة الجائلين من الوصول إلى حزم من المحفزات والممكنات التي تساعدهم على الاستدامة والاستمرار، وتمنحهم نافذة للعديد من الخدمات مثل: (تيسير حلول الدفع الرقمية المتنوعة، إمكانية فرصة فتح حساب بنكي تجاري، والتسجيل الاختياري في التأمينات الاجتماعية)، وفق ما نقلته وكالة "واس".
وتمنح وثيقة العمل الحرّ الأفراد فرصة ممارسة العمل بشكل مستقل في الأنشطة التي أقرّتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى رفع مستوى الموثوقية وتأهيل الباعة للحصول على الدعم من الجهات ذات العلاقة، بهدف تقليل الأعباء المالية على المستفيدين.
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