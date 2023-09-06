"أدكس " يوقع اتفاقية مع "البنك الأهلي" لزيادة الصادرات الإماراتية لمصر

وقع مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس)، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، اتفاقية مع البنك الأهلي المصري لفتح خط ائتمان بقيمة 100 مليون دولار أميركي، وذلك بهدف تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، وتشجيع الشركات الإماراتية على تصدير منتجاتها من السلع والخدمات وتعزيز تواجدها في السوق المصري.

وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية للصادرات، لمكتب أبوظبي للصادرات: "تتماشى الاتفاقية التي تم توقيعها مع البنك الأهلي المصري مع رؤية قيادتنا واهتمامها بتعزيز الصادرات الوطنية,و التمويل الذي سيوفره "أدكس" يشكل خطوة مهمة تساهم في تنمية الاقتصاد الإماراتي، وإيجاد شراكة استراتيجية تدعم العلاقات التجارية بين البلدين" وفق "وام".

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ويعمل مكتب أبوظبي للصادرات الذي تم تأسيسه من قبل صندوق أبوظبي للتنمية عام 2019، على تنمية الصادرات الإماراتية، عبر تقديم الحلول التمويلية بهدف تمكين الشركات الإماراتية من توسيع نطاق أعمالها وتعزيز تنافسيتها للوصول إلى الأسواق العالمية، كما يوفر "أدكس" الضمانات للمستورد الخارجي لشراء سلع وخدمات من مصدّر إماراتي وفق شروط ملائمة ومزايا تنافسية، بما يضمن تحقيق الفائدة القصوى للشركات على المدى البعيد، ويساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.