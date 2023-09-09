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لافتة لقمة مجموعة العشرين في الهند (رويترز)
أعلام دول قمة مجموعة العشرين في الهند (رويترز)
مجموعة العشرين

السعودية تعقد منتدى استثماري في الهند خلال زيارة ولي العهد

كجزء من جهود أوسع لتنويع اقتصاد المملكة

دبي - العربية.نت
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تعتزم المملكة العربية السعودية تنظيم منتدى للاستثمار خلال الزيارة التي يقوم بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الهند الأسبوع المقبل والتي ستركز على مشاريع تشمل قطاعات الكيماويات والطاقة والتصنيع والتكنولوجيا.

وسيلتقي ولي العهد برئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، خلال الزيارة التي تتم على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي نهاية الأسبوع الجاري، وفقا لوكالة "بلومبرغ".

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وتعد الهند من أكبر مستوردي الخام السعودي، مما يجعلها ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة العام الماضي بعد الصين. وتتحول الدولة الواقعة في جنوب آسيا لشراء خام الشرق الأوسط مع ارتفاع تكلفة الشحنات الروسية.

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وقالت وزارة الاستثمار السعودية في بيان في وقت متأخر من يوم الخميس، إن المنتدى الاستثماري في الهند يأتي في أعقاب فعاليات مماثلة قامت بها المملكة في إيطاليا واليابان والبرازيل وفرنسا كجزء من جهود أوسع لتنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على النفط.

وأفاد موقع أكسيوس أن المملكة العربية السعودية وزعماء الولايات المتحدة والهند والإمارات العربية المتحدة قد يعلنون عن اتفاق للبنية التحتية في قمة مجموعة العشرين.

وقالت وسائل الإعلام إن المشروع سيربط دول الخليج والدول العربية عبر شبكة من السكك الحديدية، كما سيربطها بالهند عبر خطوط ملاحية عبر موانئ في المنطقة.

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