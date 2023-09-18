اقتصاد الجزائر
الجزائر تطرح ممارستين لشراء قمح الطحين والشعير
غدا الثلاثاء الموعد النهائي لتقديم العروض
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قال متعاملون أوروبيون، اليوم الاثنين، إن الديوان الجزائري المهني للحبوب طرح ممارسة دولية لشراء قمح الطحين مع طلب شحنه في فترات مختلفة بين منتصف نوفمبر /تشرين الثاني ونهاية ديسمبر /كانون الأول من مناشئ التوريد الرئيسية.
وأردف المتعاملون أن الديوان طرح أيضا ممارسة لشراء الشعير مع شحنه في نوفمبر /تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول، وأضافوا أن الموعد النهائي لتقديم العروض في الممارستين هو غدا الثلاثاء وفق "رويترز".
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