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اقتصاد الجزائر

الجزائر تطرح ممارستين لشراء قمح الطحين والشعير

غدا الثلاثاء الموعد النهائي لتقديم العروض

دبي - العربية.نت
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قال متعاملون أوروبيون، اليوم الاثنين، إن الديوان الجزائري المهني للحبوب طرح ممارسة دولية لشراء قمح الطحين مع طلب شحنه في فترات مختلفة بين منتصف نوفمبر /تشرين الثاني ونهاية ديسمبر /كانون الأول من مناشئ التوريد الرئيسية.

وأردف المتعاملون أن الديوان طرح أيضا ممارسة لشراء الشعير مع شحنه في نوفمبر /تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول، وأضافوا أن الموعد النهائي لتقديم العروض في الممارستين هو غدا الثلاثاء وفق "رويترز".

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