اقتصاد الإمارات
حكومة الإمارات تبدأ بيع سندات دولارية لأجل 10 سنوات
في إصدار بالحجم القياسي
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حددت حكومة الإمارات سعرا استرشاديا أوليا عند نحو 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لإصدار سندات بالحجم القياسي لأجل عشر سنوات تستحق في سبتمبر/ أيلول 2033، وفقا لما أظهرته اليوم الاثنين وثيقة من أحد البنوك التي تتولى ترتيب الإصدار.
واختارت الإمارات بنوك أبوظبي التجاري وبي.إن.بي باريبا وسيتي والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وغولدمان ساكس إنترناشونال وإتش.إس.بي.سي والمشرق وميزوهو كمديرين رئيسيين ومديري دفاتر مشتركين.
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