اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
علم الإمارات
علم الإمارات
اقتصاد الإمارات

حكومة الإمارات تبدأ بيع سندات دولارية لأجل 10 سنوات

في إصدار بالحجم القياسي

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

حددت حكومة الإمارات سعرا استرشاديا أوليا عند نحو 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لإصدار سندات بالحجم القياسي لأجل عشر سنوات تستحق في سبتمبر/ أيلول 2033، وفقا لما أظهرته اليوم الاثنين وثيقة من أحد البنوك التي تتولى ترتيب الإصدار.

واختارت الإمارات بنوك أبوظبي التجاري وبي.إن.بي باريبا وسيتي والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وغولدمان ساكس إنترناشونال وإتش.إس.بي.سي والمشرق وميزوهو كمديرين رئيسيين ومديري دفاتر مشتركين.

مادة اعلانية
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية في ميناء درنة الليبي لمتابعة عملية انتشال جثامين الضحايا العربية في ميناء درنة الليبي لمتابعة عملية انتشال جثامين الضحايا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط