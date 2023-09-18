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جانيت يلين
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين
اقتصاد أميركا

وزيرة الخزانة: لا مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد الأميركي وأحذر من الإغلاق

قالت : "لا أرى أي علامات على أن الاقتصاد معرض للانكماش"

واشنطن - رويترز
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قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين يوم الاثنين إنها لا ترى أي مؤشرات على أن الاقتصاد الأميركي يمر بمرحلة ركود لكنها حذرت من أن عدم إقرار الكونغرس تشريعا يحافظ على استمرار عمل الحكومة ينذر بتباطؤ الاقتصاد.

وذكرت يلين لشبكة (سي.إن.بي.سي) "لا أرى أي علامات على أن الاقتصاد معرض لخطر الانكماش"، وسوق العمل الأميركية لا تزال قوية أيضا والتضخم آخذ في الانخفاض.

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وأضافت "ليس هناك أي سبب على الإطلاق للإغلاق، وخلق موقف يمكن أن يتسبب في فقدان القوة الدافعة هو مخاطرة لسنا بحاجة إليها في هذه المرحلة".

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