تحويلات المصريين بالإمارات تقفز لـ 3.5 مليار دولار في تلك الفترة

ارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الإمارات إلى نحو 3.5 مليار دولار خلال العام 2021-2022، مقارنة بنحو 3.4 مليار دولار خلال العام المالي 2020-2021، بنسبة زيادة بلغت نحو 3% وفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

وفي المقابل، فقد بلغت قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين في مصر نحو 35.8 مليون دولار خلال العام المالي 2021-2022، مقابل 39.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021 بنسبة تراجع بلغت نحو 8.4%.

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وكشفت بيانات الجهاز عن قفزة كبيرة بإجمالي الاستثمارات الإماراتية في مصر، حيث ارتفعت بنسبة 300.8% بعدما سجلت نحو 5.7 مليار دولار خلال العام المالي 2021-2022، مقارنة بنحو 4.3 مليار دولار خلال العام المالي 2020-2021، بزيادة بلغت قيمتها 1.4 مليار دولار.

كما ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتصل إلى 4.9 مليار دولار خلال عام 2022، مقارنة بنحو 4.8 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 2.5%، حيث سجلت قيمة الصادرات المصرية إلى الإمارات نحو 1.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقارنة بنحو 1.8 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة زيادة بلغت نحو 10.6%.