اقتصاد مصر
مصر تسعى لشراء قمح في ممارسة دولية
الموعد النهائي لتقديم العروض هو 20 سبتمبر
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أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، أنها تسعى إلى شراء قمح عبر ممارسة دولية.
وقالت الهيئة إن الموعد النهائي لتقديم العروض هو 20 سبتمبر/أيلول على أن تُقدم على أساس تسليم ظهر السفينة وأن يكون الدفع عند الاطلاع.
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وأضافت الهيئة أن الشحن سيكون في الفترة من الأول إلى 15 نوفمبر/تشرين الثاني، نقلاً عن وكالة "رويترز".
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