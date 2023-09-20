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محصول قمح في مصر (رويترز)
محصول قمح في مصر (رويترز)
اقتصاد مصر

مصر تسعى لشراء قمح في ممارسة دولية

الموعد النهائي لتقديم العروض هو 20 سبتمبر

دبي - العربية.نت
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أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، أنها تسعى إلى شراء قمح عبر ممارسة دولية.

وقالت الهيئة إن الموعد النهائي لتقديم العروض هو 20 سبتمبر/أيلول على أن تُقدم على أساس تسليم ظهر السفينة وأن يكون الدفع عند الاطلاع.

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وأضافت الهيئة أن الشحن سيكون في الفترة من الأول إلى 15 نوفمبر/تشرين الثاني، نقلاً عن وكالة "رويترز".

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