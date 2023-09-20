مصر تسعى لشراء قمح في ممارسة دولية

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، أنها تسعى إلى شراء قمح عبر ممارسة دولية.

وقالت الهيئة إن الموعد النهائي لتقديم العروض هو 20 سبتمبر/أيلول على أن تُقدم على أساس تسليم ظهر السفينة وأن يكون الدفع عند الاطلاع.

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وأضافت الهيئة أن الشحن سيكون في الفترة من الأول إلى 15 نوفمبر/تشرين الثاني، نقلاً عن وكالة "رويترز".