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اليورو (istock)
اقتصاد الأردن

22.4 مليون يورو منحة ألمانية للأردن

لتمويل رواتب المعلمين الإضافي في المدارس الحكومية الأردنية التي تستوعب الطلبة السوريين

عمّان - واس
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وقع الأردن وألمانيا اتفاقية منحة بقيمة 22.4 مليون يورو؛ لتمويل رواتب المعلمين الإضافي في المدارس الحكومية الأردنية ذات الفترتين التي تستوعب الطلبة السوريين للعام الدراسي الحالي.

ووقع الاتفاقية عن الحكومة الأردنية وزيرة التخطيط زينه طوقان، وعن الحكومة الألمانية مدير بنك الإعمار الألماني في الأردن الدكتور مارك شفيتيه.

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وأوضحت وزارة التخطيط الأردنية في بيان اليوم، أن هذه المنحة المقدمة من الحكومة الألمانية تأتي ضمن المرحلة الثامنة من برنامج دعم رواتب المعلمين، الذي تموله الحكومة الألمانية وضمن أولويات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.

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