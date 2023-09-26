دراسة: التضخم سيقلص أعمار مواطني هذه الدولة

توقعت دراسة أن تتسبب أزمة غلاء المعيشة التي يغذيها التضخم في بريطانيا، بتقليص أعمار السكان وتوسيع الفجوة بين الأغنياء والفقراء على صعيد الخدمات الصحية.

وأشارت الدراسة التي نشرتها مجلة بي إم جي بابليك هيلث" اليوم الثلاثاء، إلى ارتفاع نسبة الأشخاص الذين "يموتون تحت سن 75 عاما) بنحو 6.5% بسبب استمرار ارتفاع الأسعار لفترات طويلة.

مادة اعلانية

وتوقعت أن تشهد الأسر الأكثر فقرا عددا من الوفيات أعلى بـ 4 مرات مما قد يسجل لدى الأسر الأكثر ثراء، مع اضطرار العائلات الفقيرة إلى إنفاق نسبة أكبر من مدخولها على فواتير الطاقة التي شهدت ارتفاعا كبيرا وفق صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

ودرس الباحثون تأثير التضخم على معدلات الوفيات في اسكتلندا في 2022 - 2023، مع وبدون تدابير تخفيفية كدعم حكومي يساهم في خفض الفواتير المنزلية، واستخدمت البيانات التي جمعت لوضع نماذج عن نتائج مستقبلية محتملة بشأن متوسط العمر المتوقع وعدم المساواة في المملكة المتحدة، في حال اعتماد عدد من السياسات التخفيفية.

وفي حال عدم تنفيذ أي إجراء مماثل، قد يتسبب التضخم برفع نسبة الوفيات 5 % بالمناطق الأقل فقرا، و 23 % بالمناطق الأكثر فقرا، بحسب الدراسة التي أشارت إلى انخفاض هاتين النسبتين إلى 2 و 8 % بحال تدخلت الدولة، مع معدل إجمالي بلغ 6.5%، وأشارت الدراسة إلى أن متوسط العمر المتوقع الإجمالي سينخفض أيضا في كل حالة.

وقال الباحثون "دراستنا تساهم في توفير دليل على أهمية الاقتصاد لصحة السكان"، وأضافوا "يرجح أن تكون تأثيرات التضخم وانخفاض الدخل بالقيمة الحقيقية كبيرة وسلبية، مع وجود تفاوتات ملحوظة بكيفية مواجهة ذلك"، مشيرين إلى أن "تنفيذ سياسات الحكومة ليس كافيا لحماية الصحة ومنع تفاقم عدم المساواة".

وتباطأ معدل التضخم في بريطانيا بشكل غير متوقع في أغسطس إلى 6.7% بعدما كان 11.1%، لكنه يبقى الأعلى بين دول مجموعة السبع، وكان للإغلاق بسبب الجائحة وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والحرب في أوكرانيا، دور في تغذية هذا التضخم.