انخفاض سندات مصر السيادية بالدولار بعد تخفيض التصنيف الائتماني

انخفضت السندات السيادية المصرية بالدولار بنحو ثلاثة سنتات اليوم الجمعة بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للبلاد إلى منطقة عالية المخاطر.

وخفضت وكالة موديز تصنيف مصر درجة واحدة من B3 إلى Caa1، وعزت قرارها إلى تدهور قدرتها على سداد ديون.

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وأظهرت بيانات تريدويب أن جميع السندات السيادية الدولارية للبلاد تراجعت، لكن السندات المستحقة في 2027 كانت الأكثر انخفاضا، إذ انخفضت 2.8 سنت.

كانت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية قد خفضت يوم الخميس، تصنيف مصر من B3 إلى إلى Caa1، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأرجعت "موديز"، خفض التصنيف إلى تدهور قدرة البلاد على تحمل الديون والنقص المستمر في العملات الأجنبية.

وقالت "موديز"، إن توقعات النظرة المستقبلية المستقرة تعود إلى استمرار حصول مصر إلى الدعم المالي من صندوق النقد الدولي بموجب ترتيب حجمه 3 مليارات دولار على مدى 46 شهرا، وفقا لوكالة "رويترز".

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وخفضت الوكالة، أيضا تصنيفات مصر غير المضمونة للعملات الأجنبية إلى CCA1 من B3.