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موديز
وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية
اقتصاد مصر

"موديز" تخفض تصنيف مصر إلى هذه الدرجة مع نظرة مستقبلية مستقرة

أرجعت الخفض إلى تدهور قدرتها على تحمل الديون والنقص المستمر في العملات الأجنبية

دبي - العربية.نت
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خفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، يوم الخميس، تصنيف مصر من B3 إلى إلى Caa1، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأرجعت "موديز"، خفض التصنيف إلى تدهور قدرة البلاد على تحمل الديون والنقص المستمر في العملات الأجنبية.

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وقالت "موديز"، إن توقعات النظرة المستقبلية المستقرة تعود إلى استمرار حصول مصر إلى الدعم المالي من صندوق النقد الدولي بموجب ترتيب حجمه 3 مليارات دولار على مدى 46 شهرا، وفقا لوكالة "رويترز".

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وخفضت الوكالة، أيضا تصنيفات مصر غير المضمونة للعملات الأجنبية إلى CCA1 من B3.

وتوقعت الوكالة، مضي بيع الأصول قدما في البنك المركزي للمساعدة في استعادة احتياطي السيولة من العملة الصعبة للاقتصاد المصري.

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