صندوق النقد: من السابق لأوانه تقييم أي أثر اقتصادي لأحداث غزة

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الأحد، إنه يتابع عن كثب الوضع في إسرائيل وغزة وإن من السابق لأوانه تقييم أي أثر اقتصادي.

وذكر متحدث باسم الصندوق "نشعر ببالغ الحزن لخسارة الأرواح. نتابع هذا الموقف المقلق عن كثب"، مضيفاً أن من السابق لأوانه قول أي شيء عن التبعات الاقتصادية.

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وشنت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس أمس هجوماً مباغتاً، براً وجواً وتوغلت في عدد من المستوطنات والمدن الإسرائيلية، ما أدى إلى مقتل المئات وأسر العشرات من الجنود والمدنيين الإسرائيليين وإعلان تل أبيب حالة الحرب.

وهذه هي المرة الأولى منذ حرب السادس من أكتوبر/تشرين الأول عام 1973، التي تعلن فيها إسرائيل "حالة الحرب" هذه.

أتى ذلك، بعدما وصل عدد القتلى جراء الهجوم المباغت الذي شنته حماس فجر أمس إلى أكثر من 700، بينما قدر عدد الأسرى بأكثر من 100.

أما على الجانب الفلسطيني فبلغ نحو 370 قتيلا، وأكثر من ألفي مصاب.