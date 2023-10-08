اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
عمود من الدخان يتصاعد فوق المباني في مدينة غزة في 7 أكتوبر 2023 بعد غارة جوية إسرائيلية (أ ف ب)
آثار الدمار في غزة
غزة و حماس

صندوق النقد: من السابق لأوانه تقييم أي أثر اقتصادي لأحداث غزة

الصندوق يراقب هذا الموقف المقلق عن كثب

مراكش - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الأحد، إنه يتابع عن كثب الوضع في إسرائيل وغزة وإن من السابق لأوانه تقييم أي أثر اقتصادي.

وذكر متحدث باسم الصندوق "نشعر ببالغ الحزن لخسارة الأرواح. نتابع هذا الموقف المقلق عن كثب"، مضيفاً أن من السابق لأوانه قول أي شيء عن التبعات الاقتصادية.

مادة اعلانية

وشنت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس أمس هجوماً مباغتاً، براً وجواً وتوغلت في عدد من المستوطنات والمدن الإسرائيلية، ما أدى إلى مقتل المئات وأسر العشرات من الجنود والمدنيين الإسرائيليين وإعلان تل أبيب حالة الحرب.

فصائل غزة تتوعد: من المستحيل إيقاف الحرب قريباً العرب والعالم فصائل غزة تتوعد: من المستحيل إيقاف الحرب قريباً

وهذه هي المرة الأولى منذ حرب السادس من أكتوبر/تشرين الأول عام 1973، التي تعلن فيها إسرائيل "حالة الحرب" هذه.

أتى ذلك، بعدما وصل عدد القتلى جراء الهجوم المباغت الذي شنته حماس فجر أمس إلى أكثر من 700، بينما قدر عدد الأسرى بأكثر من 100.

أما على الجانب الفلسطيني فبلغ نحو 370 قتيلا، وأكثر من ألفي مصاب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بالأرقام والتفاصيل: حصيلة اليوم الثاني من المواجهات بين حماس وإسرائيل بالأرقام والتفاصيل: حصيلة اليوم الثاني من المواجهات بين حماس وإسرائيل
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط