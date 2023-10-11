اقتصاد أوروبا
تراجع التضخم في ألمانيا إلى 4.3% في سبتمبر
التضخم بأكبر اقتصاد أوروبي انخفض إلى أدنى مستوى منذ بدء الحرب في أوكرانيا
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قال مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا - أكبر اقتصاد في أوروبا - اليوم الأربعاء، إن التضخم تراجع إلى 4.3% في سبتمبر/أيلول مما أكد ما ورد في بيانات أولية.
وارتفعت أسعار المستهلكين المنسقة لتسهيل مقارنتها بالدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي 6.4% على أساس سنوي في أغسطس/آب.
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يشار إلى أن معدل التضخم في ألمانيا انخفض في سبتمبر لأدنى مستوى له منذ أن شنت روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا، مما يشير إلى ما قد يكون بداية النهاية للتضخم المرتفع الذي أثر بشدة على أكبر اقتصاد في أوروبا.
وأظهرت بيانات مبدئية من مكتب الإحصاءات الاتحادي، أن مؤشر أسعار المستهلكين الألماني ارتفع 4.3% على أساس سنوي في سبتمبر/ أيلول.
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