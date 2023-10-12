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من أمام المقر الرئيسي للحكومة التونسية في العاصمة - فرانس برس
من أمام المقر الرئيسي للحكومة التونسية في العاصمة - فرانس برس
اقتصاد تونس

مسؤول بصندوق النقد: لم نتلق طلباً من تونس لتقديم برنامج اقتصادي جديد

رغم استمرار الاتصالات بين الجانبين

دبي - العربية.نت
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قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، اليوم الخميس، إن الصندوق لم يتلق طلبا من تونس لتقديم برنامج جديد لدعم الاقتصاد.

وأضاف أزعور خلال جلسة نقاش في الاجتماع السنوي للصندوق والبنك الدوليين في مراكش بالمغرب بثها الصندوق مباشرة، أنه على الرغم من ذلك فإن الاتصالات مستمرة مع الجانب التونسي كما أنه من المفترض أن يزور فريق من خبراء الصندوق البلاد بشأن إجراء مشاورات المادة الرابعة.

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وتوصلت تونس لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي للحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار، لكن الاتفاق النهائي تعثر بعدما رفض الرئيس قيس سعيد الإصلاحات التي طلبها الصندوق،وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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