تراجع الناتج المحلي الإجمالي للسعودية 0.9% في 2023

أظهرت التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء السعودية، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة انخفض بنسبة 0.9% خلال العام 2023، مقارنة بالعام 2022.

وأرجعت الهيئة، في تقرير لها، اليوم الأربعاء، الانخفاض إلى تراجع الأنشطة النفطية بمعدل 9.2% في حين حققت الأنشطة غير النفطية نمواً بمعدل 4.6% إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 2.1%.

وعلى مستوى نتائج الربع الرابع لعام 2023، شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انخفاضاً بنسبة 3.7% مقارنة بالربع الرابع من عام 2022، متأثراً بتراجع الأنشطة النفطية بنسبة 16.4% في حين حققت الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية نمواً بنسبة 4.3% و3.1% على التوالي.

وتخفض المملكة إنتاج النفط طوعا كما أنها ملتزمة بتخفيضات جماعية ضمن تحالف "أوبك+"، والمملكة أكبر منتج للنفط في أوبك ومن بين أكبر مصدري الخام في العالم.

وخفض صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء توقعه لنمو الاقتصاد السعودي في 2024 بواقع 1.3 نقطة مئوية إلى 2.7% في 2024 بينما رفعه بنفس المقدار مقارنة مع تقديرات صادرة في أكتوبر/تشرين الأول إلى 5.5% في 2025.

وقال الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يناير/كانون الثاني 2024 الذي اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP) إن اقتصاد المملكة انكمش وفقا لتقديراته بنسبة 1.1% في 2023 بعدما نما 8.7% في 2022.