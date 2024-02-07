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أحد حقول القمح في أوكرانيا (رويترز)
أحد حقول القمح في أوكرانيا (رويترز)
اقتصاد تونس

تونس تشتري نحو 100 ألف طن من القمح الصلد في مناقصة

متعاملون: تم الشراء على 4 شحنات حجم الواحدة 25 ألف طن

هامبورغ - رويترز
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قال متعاملون أوروبيون إنهم يعتقدون أن ديوان الحبوب التونسي اشترى حوالي 100 ألف طن من القمح الصلد في مناقصة عالمية، اليوم الأربعاء.

وقال المتعاملون إنه تم شراء 3 شحنات حجم الواحدة 25 ألف طن من شركة كاسيلو للتجارة مقابل 414.68 دولار و415.49 دولار و417.42 دولار للطن شاملة تكلفة والشحن.

وأشاروا إلى شراء 25 ألف طن أخرى من شركة يورو أغريكولا بسعر 415 دولارا للطن شاملا تكلفة الشحن.

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والقمح الصلد مطلوب للتوريد على 4 شحنات حجم كل منها 25 ألف طن للشحن في الفترة بين الخامس من مارس/آذار و15 أبريل/نيسان على حسب المنشأ.

تعكس هذه التقارير تقييمات المتعاملين ولا يزال من الممكن صدور تقديرات أخرى للأسعار والكميات في وقت لاحق.

واشترت تونس 50 ألف طن من القمح الصلد مقابل 444.89 دولار و446.49 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن في مناقصة في 17 يناير/كانون الثاني.

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