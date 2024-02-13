مسؤول: قناة السويس مستمرة في تقديم خدماتها رغم التحديات وتوترات البحر الأحمر

قال رئيس الهيئة العامة لـ"قناة السويس" أسامة ربيع، اليوم الثلاثاء، إن القناة مستمرة في تقديم خدماتها بصورة منتظمة رغم التحديات الراهنة في ظل التوترات التي تشهدها منطقة البحر الأحمر وباب المندب ورغم تأثيرها سلبا على معدلات مرور حركة التجارة العالمية بالقناة.

ونقل بيان للهيئة عن ربيع قوله خلال اجتماع مع السفير الهولندي بالقاهرة هان بيتر موليما، إن القناة تتبنى استراتيجية طموحة للارتقاء بالخدمات الملاحية من خلال أربعة محاور هي تطوير المجرى الملاحي للقناة، وتطوير الأسطول البحري، وتعظيم الاستفادة من الأصول والتحول الرقمي.

وقال السفير الهولندي خلال الاجتماع إن القناة ستظل حلقة الوصل الرئيسية بين أوروبا وآسيا وإحدى دعائم استدامة سلاسل الإمداد العالمية، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وتعرضت عدة سفن في البحر الأحمر لهجمات من قبل جماعة الحوثي اليمنية، والتي تقول إن الهجمات تأتي ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال ربيع إن الهيئة حريصة على فتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين في مجالات مختلفة لاسيما المجالات المتعلقة بالتدريب والتحول الأخضر في ضوء توجه الهيئة للإعلان عن قناة السويس قناة خضراء بحلول عام 2030.

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وأوضح السفير الهولندي أن المستقبل يحمل فرصا واعدة لقناة السويس في ظل ما تمتلكه من موقع جغرافي متميز ومقومات تنموية تجعل منها محورا تنمويا ووجهة عالمية لتقديم الخدمات اللوجيستية المتطورة، ومركزا إقليميا للطاقة النظيفة والخضراء، معربا عن تطلعه للتنسيق المشترك لجذب مزيد من الاستثمارات الهولندية في تلك المجالات خلال الفترة المقبلة.