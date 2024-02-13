اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
وزارة التجارة السعودية
وزارة التجارة السعودية
اقتصاد السعودية

"التجارة" السعودية: خدمات الشركات الأجنبية الراغبة بفتح مقرات إقليمية تقدم إلكترونياً

بشرط الحصول على ترخيص من وزارة الاستثمار

الرياض - واس
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

كشفت وزارة التجارة السعودية، عن تقديمها خدمات إلكترونية للشركات الأجنبية الراغبة بفتح مقر إقليمي بعد حصول على ترخيص من وزارة الاستثمار.

وبينت الوزارة أن هذه الخدمات هي: إصدار المقر الإقليمي بصفته فرع شركة أجنبية، وتأسيس المقر الإقليمي بصفته شركة أجنبية، وإصدار وتعديل وتجديد السجل التجاري، وحجز الاسم التجاري.

وأوضحت التجارة أنه يمكن التقديم على هذه الخدمات إلكترونيًا عبر الفرع الرقمي على الرابط، وكذلك عبر منصة المركز السعودي للأعمال على الرابط.

خبير للعربية: مكاسب متعددة للسعودية من المقرات الإقليمية للشركات الأجنبية

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
حصيلة مروعة لـ 300 يوماً من الحرب بين الجيش السوداني والدعم السريع حصيلة مروعة لـ 300 يوماً من الحرب بين الجيش السوداني والدعم السريع
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط