"التجارة" السعودية: خدمات الشركات الأجنبية الراغبة بفتح مقرات إقليمية تقدم إلكترونياً

كشفت وزارة التجارة السعودية، عن تقديمها خدمات إلكترونية للشركات الأجنبية الراغبة بفتح مقر إقليمي بعد حصول على ترخيص من وزارة الاستثمار.

وبينت الوزارة أن هذه الخدمات هي: إصدار المقر الإقليمي بصفته فرع شركة أجنبية، وتأسيس المقر الإقليمي بصفته شركة أجنبية، وإصدار وتعديل وتجديد السجل التجاري، وحجز الاسم التجاري.

وأوضحت التجارة أنه يمكن التقديم على هذه الخدمات إلكترونيًا عبر الفرع الرقمي على الرابط، وكذلك عبر منصة المركز السعودي للأعمال على الرابط.

خبير للعربية: مكاسب متعددة للسعودية من المقرات الإقليمية للشركات الأجنبية