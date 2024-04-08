اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
الجنيه عملة مصر (أرشيفية- رويترز)
الجنيه المصرية - صورة تعبيرية لتحويلات المصريين (أرشيفية: رويترز)
اقتصاد مصر

تراجع تحويلات المصريين بالخارج 21.2% إلى 9.4 مليار دولار في أول 6 أشهر من 2023-2024

إيرادات رسوم المرور في قناة السويس زادت 20.7% إلى نحو 4.8 مليار دولار

دبي - العربية Business
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

ذكر البنك المركزي المصري اليوم الاثنين أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج تراجعت بنسبة 21.2% لتصل إلى 9.4 مليار دولار خلال النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 مقابل 12 مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام.

وأشار البنك في منشور على موقعه الإلكتروني إلى أن إيرادات رسوم المرور في قناة السويس زادت 20.7% إلى نحو 4.8 مليار دولار مقابل أربعة مليارات دولار قبل عام، كما ارتفعت إيرادات قطاع السياحة 6.1% إلى نحو 7.8 مليار دولار مقابل 7.3 مليار دولار.

وقال البنك المركزي إن عجز المعاملات الجارية تفاقم إلى نحو 9.6 مليار دولار في الفترة المذكورة مقابل نحو 1.8 مليار دولار قبل عام.

تباطؤ التضخم الأساسي إلى 33.7% على أساس سنوي في مارس اقتصاد اقتصاد مصر تباطؤ التضخم الأساسي إلى 33.7% على أساس سنوي في مارس

وأوضح أن مصر سجلت عجزا كليا في ميزان المدفوعات بقيمة 409.6 مليون دولار خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية مقابل تحقيق فائض كلي قدره 599.1 مليون دولار في الفترة نفسها من السنة المالية السابقة عليها.

وأضاف أن العجز في الميزان التجاري خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية ارتفع 20% إلى نحو 18.7 مليار دولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط